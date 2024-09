Brennero, stasera su Rai 1 torna la fiction con Matteo Martari: la trama della seconda puntata

Brennero si tuffa nei loschi affari del mercato legato alle opere d'arte con la seconda puntata, in onda in questo lunedì 23 settembre su Rai 1: ecco le anticipazioni di quanto vedremo stasera.

Brennero, la nuova fiction in onda su Rai 1, aveva un compito non facile: rendere la vita difficile alla prima puntata del Grande Fratello lo scorso lunedì. Ed è riuscita nell'intento, costringendo il reality ad accontentarsi dell'esordio meno visto di sempre. Stasera Matteo Martari e compagni tenteranno nuovamente l'impresa con la seconda puntata.

Brennero: la trama di lunedì 23 settembre

Paolo ed Eva sono sempre più vicini e affiatati, tanto da fare spesso fatica a mentenere la loro relazione sul piano esclusivamente professionale. A distogliere da pensieri che rischiano di sfociare nel romantico c'è un nuovo caso: un dipinto di Egon Schiele è stato rubato da una galleria d'arte. Le indagini si concentrano su una lista di nomi e, con grande sorpresa, Eva scopre di avere una conoscenza tra i sospettati: è Matilde. Non soltanto Eva ha acquistato dei suoi dipinti, ma la ritiene anche una persona degna della propria fiducia in ambito persinale, per questo la difende a spada tratta quando i dubbi sembrano concentrarsi tutti su di lei.

Brennero, la recensione: finalmente una serie crime nuda e cruda (targata Rai)

Il giallo si tinge purtroppo di nero quando il proprietario del quadro viene trovato morto. Nel momento in cui un furto diventa un omicidio, anche la lista di indiziati si riduce, ma il nome di Matilde resta tra quelli sospetti. Eva ha bisogno a questo punto di capire cosa c'entri la giovane pittrice in tutta questa faccenda? Non crede che lei possa essere stata l'esecutrice materiale del gesto ma forse è davvero coinvolta in qualche modo nel furto? È finita per errore in una redditizia ma pericolosa rete di mercanti d'arte senza scrupoli?

Mentre Eva si impegna per far scagionare la ragazza, nonostante tutte le prove sembrano portare a lei, Paolo la osserva da lontano: perchè la sua collega è emotivamente così coinvolta?

Quando andranno in onda le prossime puntate

Nella seconda puntata di Brennero Eva e Paolo indagano sul furto di un'opera d'arte che si trasforma in un misterioso omicidio

La prima stagione della fiction con Matteo Martari ed Elena Radonicich è composta in totale da 8 episodi che Rai 1 sta mandando in onda nel corso di 4 prime serate. I prossimi appuntamenti con Brennero sono dunque attesi per lunedì 30 settembre e lunedì 7 ottobre, sempre nella prima serata della rete ammiraglia RAI. La serie è visibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su RaiPlay.