Brennero torna stasera in TV su Rai 1: le anticipazioni della terza puntata

Brennero, che tornerà stasera su Rai 1 alle 21:25, riuscirà a battere, con la sua terza puntata - la penultima della prima stagione - la concorrenza del Grande Fratello su Canale 5? Una settimana fa è stata ancora la fiction RAI a prevalere nella prima serata del lunedì, con i suoi 2,9 milioni di spettatori (lo share più alto del GF si spiega per la durata maggiore della puntata), contro una stagione del reality che, per il momento, è la meno vista di sempre.

Anticipazioni Brennero: la trama di lunedì 30 settembre

Gli episodi 5 e 6 della serie con Matteo Martari ed Elena Radonicich, quelli in onda in questo lunedì 30 settembre, sono il penultimo appuntamento con la prima stagione di Brennero, che, a onor del vero, non ha ancora ottenuto il rinnovo.

In Terzo livello - Parte 1, l'indagine sul Mostro ha subito una battuta d'arresto, e solo la cieca ostinazione di Paolo può rimettere in moto la caccia. L'ispettore Costa deve agire in modo non ufficiale, muovendosi anche oltre confine pur di seguire quell'unica traccia rimasta, nella speranza che possa aiutarlo a rintracciare il suo bersaglio. Paolo, per la prima volta, si ritrova a investigare senza Eva. La dottoressa Kofler infatti deve occuparsi di un caso molto delicato, che rischia di compromettere l'equilibrio tra la comunità di lingua italiana e quella di lingua tedesca: durante una partita di hockey un ragazzo, Matteo, è stato colpito da un avversario, il tedesco Miran, perdendo i sensi. Trasportato d'urgenza in ospedale, il ragazzo risulta avere, già prima di essere colpito, gravi lesioni che lo costringono ora a lottare tra la vita e la morte. Che segreto nasconde Matteo?

In Terzo livello - Parte 2, Eva comprende che la chiave per giungere alla verità è sicuramente nascosta in quello che è successo la notte prima della partita. Chi c'era con Matteo e che cosa gli ha fatto? Proprio mentre si avvicina alla soluzione del caso però, la Kofler deve parallelamente affrontare un problema molto più personale: la profonda crisi che si consuma con suo marito Andreas. Per troppo tempo Eva ha subito quel matrimonio, nato più da una reciproca necessità che da un sentimento sincero, ma la nuova Eva, quella che sta subendo sempre più il fascino del collega Paolo Costa, è ancora disposta a sopportare il compromesso? Paolo intanto, agendo da solo, compie alcuni importanti passi avanti nella caccia al Mostro. Un dubbio però inizia ad insinuarsi nella sua mente: perchè il nome di Gerhard Kofler, il padre di Eva, continua a saltare fuori nel corso dell'indagine sulla sanguinosa storia?

Brennero tornerà lunedì 7 settembre, in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la quarta e ultima puntata.