Brendan Fraser si emoziona durante un meet & greet con i fan: guardate l'adorabile video

Non sono gli anni '90, ma Brendan Fraser è di nuovo sulla cresta dell'onda: l'attore de La Mummia e George Re della Giungla sta vivendo un momento d'oro dopo essere stato a lungo via dalle scene, e il supporto dei fan lo fa commuovere in questo adorabile video di un meet & greet diventato virale su TikTok e che potete vedere a questo link.

Sono numerosi i progetti a cui sta partecipando e parteciperà nei prossimi mesi Fraser, in quello che è un drastico cambiamento di rotta dopo un lungo periodo di inattività a seguito della vicenda che lo aveva visto accusare di molestie sessuali l'ex Presidente della Hollywood Foreign Press Association Philip Berk, che l'attore crede abbia influito enormemente e in maniera negativa sulla sua carriera.

Ma adesso Fraser è tornato, e tra grande e piccolo schermo, sono numerosi i progetti che figurano il suo nome nel cast, dalla serie DC Doom Patrol a Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Scorsese, che l'attore ha menzionato anche in un recente meet & greet con i fan.

"Lavorerò con Scorsese e Leo [DiCaprio] e Bob De Niro" ha affermato come si vede nel video di TikTok divenuto ormai virale "Sono un po' in ansia!"

Ma la fan dall'altra parte dello schermo si affretta a rassicurarlo: "Oh no, non devi esserlo! Puoi farcela! Tutta internet è con te, e ti sosteniamo! Ci sono così tante persone che ti adorano e facciamo il tifo per te. Non vediamo l'ora di vedere i tuoi prossimi progetti".

"Oh, diamine!" risponde evidentemente emozionato l'attore, che sembra essersi commosso alle parole della ragazza. Pronti a una nuova era all'insegna di Brendan Fraser?