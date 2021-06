Brendan Fraser, l'ultima apparizione pubblica fa pensare ad una trasformazione estrema per un ruolo

Venerdì scorso Brendan Fraser ha partecipato alla premiere di "No Sudden Move" durante la ventesima edizione del Tribeca Film Festival presso il The Battery a New York City. Questa rara apparizione dell'attore durante il fine settimana ha mandato in subbuglio i social: molti utenti, essendo rimasti negativamente colpiti dall'aspetto fisico di Fraser, sperano che la trasformazione sia dovuta ad un ruolo.

L'attore 52enne è apparso sul tappeto rosso, assieme ad alcuni suoi co-protagonisti come Benicio del Toro, Jon Hamm e Don Cheadle, per il suo ultimo film, "No Sudden Move", diretto da Steven Soderbergh e scritto da Ed Solomon, che segue le vicende di un gruppo di criminali.

Brendan Fraser: ecco com'è oggi il protagonista de La mummia

Naturalmente Fraser non ha lo stesso aspetto che aveva nel 1997 quando ha recitato nei panni di George in George Re della Giungla? ma l'attore sembra cambiato radicalmente e la sua stazza più robusta, sui social, è diventata un vero e proprio argomento di conversazione.

Alcuni utenti hanno teorizzato che il suo aumento di peso potrebbe essere collegato al suo prossimo progetto, "The Whale", diretto da Darren Aronofsky: il film è incentrato sulla storia di un insegnante obeso, che pesa più di 200 chili, che tenta di rimettersi in contatto con la figlia adolescente.