Breaking Bad, un primo sguardo allo spot del Super Bowl: Walter White per PopCorners?

Breaking Bad è ormai concluso da tempo, ma sembra che Walter White possa presto tornare sugli schermi. Come? Attraverso uno spot per il Super Bowl... Lo vedremo davvero nella pubblicità di PopCorners?

Una piccola anteprima di quanto verrà mostrato sui megaschermi del Super Bowl LVII il prossimo febbraio ci arriva direttamente a Entertainment Weekly!, che con una prima immagine dello spot di PopCorners by Frito-Lay a tema Breaking Bad, anticipa il possibile ritorno del suo protagonista, Walter White (Bryan Cranston).

"L'impero di Walter White sta per accogliere anche degli snack" si legge nel pezzo di EW!, mentre nell'immagine condivisa anche su Twitter vediamo un individuo in penombra (ma apparentemente alquanto familiare) con in mano una busta di "White Cheddar PopCorners" (anche il nome è sospetto...).

"Siamo entusiasti di riportare sugli schermi uno degli show più celebri di sempre per raccontare per la prima volta al Super Bowl la storia di PopCorners... E non vediamo l'ora di scoprire la reazione dei fan a chi e cosa è in arrivo!" ha dichiarato la VP of marketing di Frito-Lay Rhasheda Boyd.

Chissà cosa avranno in serbo per i fan di Breaking Bad...