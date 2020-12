Breaking Bad: Giancarlo Esposito sogna un prequel su Gus Fring

Giancarlo Esposito ha svelato la sua idea per una nuova serie prequel incentrata sul suo personaggio di Breaking Bad e Better Call Saul.

Dopo l'annuncio dell'arrivo della sesta, e ultima, stagione di Better Call Saul, la star Giancarlo Esposito ha lanciato la sua idea per una nuova serie prequel di Breaking Bad incentrata sul suo personaggio, Gus Fring.

Better Call Saul: Giancarlo Esposito nella stagione 5

In un'intervista a Esquire,Giancarlo Esposito si è "lasciato andare" divertendosi a ipotizzare un nuovo prequel di Breaking Bad incentrato stavolta sul suo personaggio, il signore della metanfetamina Gus Fring. esposito ha già pronto il titolo della nuova serie prequel, The Rise of Gus, che esplorerà la storia del personaggio in profondità:

"Ho tutta questa trama da qualche parte nella mia testa che proviene dalla regalità politica. Credo che Gus provenga dal mondo dell'ordine. Da qui proviene il suo ordine. Era in militare, era nell'esercito e lì ha acquistato l'abilità di osservare. Non sei in grado di comandare se prima non hai imparato a obbedire. Per me, Gus aveva un ruolo di primo piano nelle gerarchie militari. Avrebbe potuto proseguire la carriera e guidare il paese, era alla sua portata. Ma ha scelto un percorso diverso per conquistare il proprio potere."

50 sfumature di (Walter) White: la teoria dei colori di Breaking Bad e Better Call Saul

Anche se Breaking Bad e Better Call Saul hanno fornito qui e là qualche indizio sul passato di Gus Fring, non è mai stata data una spiegazione chiara sul motivo per cui sia arrivato negli Stati Uniti e abbia dato il via a un business nasato sulla metanfetamina. Nel canone delle serie, Gus è emigrato negli USA dal Cile all'epoca della dittatura di Augusto Pinochet e ha cominciato a cospirare per distruggere il Cartello di Juárez dopo che il suo leader ha ucciso un suo intimo amico.

Al di là delle sue idee su un nuovo prequel, Giancarlo Esposito ha svelato a Esquire che l'ultima stagione di Better Call Saul dovrebbe entrare in lavorazione a marzo 2021 e che i nuovi episodi lo vedranno "piuttosto indaffarato".

Prossimamente rivedremo l'attore nella terza stagione di The Boys e in The Mandalorian.