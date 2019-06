Breaking Bad: Bryan Cranston e Aaron Paul anticipano una reunion con foto di... asini?

I tweet misteriosi di Bryan Cranston e Aaron Paul hanno messo in allarme i fan, teunion di Breaking Bad in arrivo?

Bryan Cranston e Aaron Paul hanno anticipato una sorta di reunion di Breaking Bad su Twitter?

Poche ore fa le star di Breaking Bad, hanno twittato nello stesso momento una criptica foto di due asini con la scritta "Presto". Qualcosa bolle in pentola, ma cosa?

Lo sceneggiatore di Breaking Bad e showrunner di Better Call Saul Peter Gould ha reagito ai tweet scrivendo: "Non vedo l'ora."

Looking forward to this. https://t.co/tiep2BTeI8 — Peter Gould (@petergould) June 25, 2019

Sappiamo che un film ispirato a Breaking Bad è in lavorazione da tempo. Il progetto dovrebbe essere un sequel incentrato sul personaggio di Aaron Paul, Jesse Pinkman, dopo gli eventi della serie originale. Bryan Cranston ha commentato il progetto confessando di non essere certo che ci fosse un ruolo per lui, vista la sorte toccata al suo personaggio, ma che sarebbe stato disponibile a comparire se necessario.

In teoria il film in questione dovrebbe essere stato girato da novembre a febbraio ad Albuquerque, in new Mexico. Deadline aveva anticipato che Netflix aveva acquisito i diritti di prelazione sul film, perciò il tweet di Paul e Cranston potrebbe anticipare novità sul film o addirittura l'arrivo di un trailer. Ma questo lo scopriremo più avanti.