Braveheart "è una fantasia sadomaso per evangelici", pioggia di critiche per una giornalista USA

Kristin Kobes Du Mez, giornalista del Daily Beast, è stata fortemente criticata per aver definito Braveheart, il celebre film diretto e interpretato da Mel Gibson nel 1995, "una fantasia sadomaso".

William Wallace guida il suo esercito

Nelle scorse ore, gli amanti di Braveheart - cuore impavido hanno puntato il dito contro il Daily Beast per aver pubblicato un articolo in cui veniva fortemente criticato il film di Mel Gibson. Nello specifico, l'opera è stata definita come una "fantasia sadomaso" che ha attratto i cristiani evangelici con la sua "esaltazione della religione violenta e macho".

Braveheart è basato sulla storia del leader scozzese del XIII secolo William Wallace mentre guida gli scozzesi nella prima guerra d'indipendenza contro il re d'Inghilterra Edoardo I. Gibson ha diretto e interpretato il film, ed ha portato a casa sia il premio per la miglior regia che quello per il miglior film agli Academy Awards del 1996. All'epoca il film accumulò ampi consensi, ma il Daily Beast non è stato così gentile nella sua recente recensione del film.

"La fantasia sadomaso di Mel Gibson è amata dai cristiani evangelici (e aspiranti William Wallace come Ted Cruz), che si crogiolano nella sua esaltazione della religione violenta e macho", ha scritto lunedì la giornalista del Daily Beast, la quale suggerisce che gli evangelici si sarebbero riversati nelle sale per vedere Gibson gridare "Libertà!" e guidare i suoi uomini in battaglia perché la società in quel momento si stava allontanando dalle tradizionali norme di genere. "Gli evangelici adoravano Braveheart", ha scritto Kristin Kobes Du Mez, "per la sua rappresentazione della mascolinità robusta, della purezza femminile e per la sua chiamata all'azione eroica".

Il senatore Ted Cruz ha risposto in maniera infuocata all'autrice del Daily Beast, osservando che Kristin Kobes Du Mez ha una storia di odio per le figure maschili macho nei film. Altri critici si sono uniti per difendere il film, osservando che il film ha più che semplici fan evangelici.