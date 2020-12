Brave ragazze: stasera su Rai1 il film con Luca Argentero e Ambra Angiolini

Stasera su Rai1 alle 21:25, per la prima volta in TV, arriva Brave ragazze, la commedia di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli e Serena Rossi.

Stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda Brave ragazze, una commedia tutta al femminile, in prima visione TV, diretta nel 2019 da Michela Andreozzi, che vede protagonisti Ambra Angiolini, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli e Serena Rossi.

Brave Ragazze: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D'Amico in una scena

A Gaeta, anni Ottanta, quattro donne con problemi familiari, economici e di violenza domestica decidono di cambiare le loro vite rapinando una banca e "riprendendosi" ciò che la società nega loro: denaro e indipendenza. Per non essere riconosciute, si fingono uomini, il colpo riesce, ma il loro problema diventa smettere. Restando in fondo "brave ragazze", per le quattro amiche sarà sempre più difficile tracciare una linea di confine tra giustizia e vendetta, bene e male...

Presentato al festival festival Ciné di Riccione nell'estate 2019, Brave ragazze è ispirato a una storia realmente accaduta, proprio negli anni '80, non in Italia ma in Francia, dove cinque ragazze madri guadagnarono il nomignolo di "mamme rapinatrici".