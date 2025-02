Brandon Sklenar interessato a un debutto nel MCU o nei film DC: "Sarebbe un sogno che si realizza"

Brandon Sklenar è tornato a parlare della possibilità di debuttare nel MCU o nel DC Universe, dopo aver espresso più volte il suo interesse nei confronti dell'iconico ruolo di Batman.

Robert Pattinson, infatti, non dovrebbe essere coinvolto nella realizzazione di The Brave and the Bold, riprendendo tuttavia la parte di Bruce Wayne nel sequel firmato dal regista Matt Reeves.

Il possibile debutto nel MCU

Intervistato da The Playlist, Brandon Sklenar ha affrontato le recenti notizie che lo indicavano come uno dei possibili interpreti di Richard Rider nella serie Marvel intitolata Nova. L'attore ha rivelato di aver sentito le indiscrezioni, ma attualmente non c'è nulla di vero: "Penso che dovevo incontrare a un certo punto Kevin Feige... Vedremo che accadrà, sarebbe fantastico".

Lo show vede coinvolto Ed Bernero come autore e showrunner e le riprese dovrebbero iniziare entro qualche anno, come confermato l'estate scorsa da Feige.

La speranza di diventare Batman

Brandon è quindi tornato a commentare le speranze dei fan che lo vorrebbero debuttare nei film della DC con una nuova avventura ambientata nella città di Gotham. Il recente protagonista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta ha spiegato: "Ho visto alcuni fan casting per il film di Batman ed è qualcosa che mi interessa davvero, amo Batman".

Sklenar, continuando la sua risposta sulla speranza di diventare Bruce Wayne, ha aggiunto: "Quello sarebbe un sogno, ovviamente. Ma vedremo quello che accadrà, sono pronto. Dovrebbe essere la cosa giusta al momento giusto".

Andy Muschietti dovrebbe essere coinvolto nella realizzazione di The Brave and the Bold, in cui dovrebbe apparire anche il personaggio di Damian Wayne, il figlio di Bruce.