Brandon Sklenar commenta la polemica legata alla spilla indossata al party di Vanity Fair

Brandon Sklenar è stato al centro delle critiche e delle accuse sui social a causa di una spilla indossata al party organizzato da Vanity Fair per la serata degli Oscar 2025.

Online si è infatti ipotizzato che la scelta dell'accessorio fosse un modo per sostenere in modo implicito Justin Baldoni durante il suo scontro legale con Blake Lively.

Le spiegazioni dell'attore

In occasione della festa Brandon Sklenar ha posato sul red carpet e sulla sua giacca che ha indossato si notava una spilla rosa floreale molto particolare. Lo stesso modello era stato indossato da Justin Baldoni, regista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta in occasione della première del film che si era svolta a New York.

La spilla al centro delle ipotesi

Dopo i tanti commenti online l'attore, interpellato da People, ha chiarito la situazione dichiarando che non c'è alcun messaggio nascosto: "Onestamente, no. Vorrei poter dire che c'era. Si tratta di una totale casualità". Brandon ha proseguito: "Mi sono svegliato la mattina e ho visto un articolo e ho pensato: 'Oh, dannazione'. Non avevo davvero idea. Ho pensato che volevo indossare un qualche tipo di spilla floreale e quello era il colore che preferivo. E qualcuno l'aveva indossata prima di me".

La posizione di Brandon nella causa legale

Sklenar, in precedenza, commentando la lotta per vie legali tra Justin Baldoni e Blake Lively, aveva sostenuto che sperava si mantenesse l'attenzione sulle tematiche legate alla violenza domestica al centro della storia raccontata nel film. Brandon, inizialmente, aveva dimostrato il sostengo all'attrice invitando le persone a leggere quello che aveva dichiarato.

L'attore ha inoltre ribadito recentemente che è molto orgoglioso del film, in particolare perché una persona a cui tiene molto ha vissuto un'esperienza simile a quella del personaggio di Lily per anni e ha cercato di aiutarla il più possibile.