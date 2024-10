Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di Uomini e donne: tentativi di chiarimento dopo la rottura “siamo veri"

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex protagonisti di Uomini e Donne, sembrano essere intenzionati a ricucire il loro rapporto dopo essersi separati. L'ex tronista, infatti, si è recato a Napoli, città natale della sua ex corteggiatrice, per cercare di chiarire la situazione e recuperare un legame che, a quanto pare, non si è mai completamente spezzato.

Accuse di hype per la coppia di Uomini e Donne: la risposta dell'ex corteggiatrice

Negli ultimi giorni, alcune foto diffuse da esperti di gossip hanno scatenato il malumore di Raffaella. Durante il soggiorno napoletano, i due sono stati immortalati da numerosi fan che hanno condiviso le immagini sui social. Le reazioni non si sono fatte attendere: molti hanno accusato la coppia di cercare visibilità e di alimentare volutamente l'attenzione mediatica. Tuttavia, Raffaella ha prontamente risposto alle critiche attraverso un video su Instagram, dove aveva già annunciato la crisi con Brando, che in molti avevano attribuito a un presunto tradimento da parte dell'ex tronista.

In una recente dichiarazione, Raffaella ha voluto difendersi pubblicamente dalle accuse ricevute. Ha spiegato che la relazione tra lei e Brando è stata vissuta in modo autentico e lontano dai riflettori per sette mesi. Ha sottolineato che, se l'intento fosse stato quello di creare hype, avrebbero adottato comportamenti molto più strategici e discreti: "Sicuramente non ci saremmo fatti vedere in pubblico, in una stazione affollata o al ristorante. Saremmo stati molto più furbi", ha dichiarato con fermezza.

Raffaella e Brando dopo Uomini e donne

Nel suo video, Raffaella ha ribadito che chi la conosce realmente sa chi è, anche se il pubblico ha potuto vedere solo una parte della sua vita. Ha ricordato che la loro relazione, durata un anno e quattro mesi, di cui sette vissuti nel programma e altri sette nella vita privata, è stata sempre trasparente agli occhi di chi li seguiva. "Non lasciatevi ingannare dai titoli scritti da chi vive di queste cose. Io non mi lascio influenzare e voglio solo che chi ci sostiene sappia che stiamo attraversando un momento nostro, di cui parleremo quando sarà il momento giusto", ha affermato Raffaella.

Uomini e Donne: Brando e Raffaella si sono lasciati: "Situazione molto delicata", scrive l'ex corteggiatrice

Infine, la Scuotto ha chiarito che né lei né Brando sono cambiati e che, come tutte le coppie, stanno affrontando le loro sfide personali. Ha respinto con forza l'idea che stiano cercando visibilità: "Abbiamo condiviso con voi il nostro percorso nel programma e abbiamo piacere di farlo anche fuori, ma non è vero tutto quello che si dice. Se pensate che io sia una persona scorretta, smettete pure di seguirmi, perché non avete capito niente di me", ha concluso con decisione.