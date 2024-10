Uomini e Donne: Brando e Raffaella si sono lasciati: "Situazione molto delicata", scrive l'ex corteggiatrice

Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, e Raffaella Scuotto, la corteggiatrice napoletana che aveva scelto nella puntata dello scorso 26 marzo, hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Nonostante l'importanza attribuita da Brando alla decisione, definendola 'di cuore', la storia d'amore tra i due è giunta al termine. La notizia è stata confermata da Raffaella con un comunicato sui social.

La fine della relazione tra Brando e Raffaella

Nelle ultime settimane, numerosi rumors avevano indicato un raffreddamento tra i due, ex protagonisti del Trono Classico. Nonostante ciò, Brando aveva sempre smentito queste voci, dichiarando che il loro rapporto fosse solido e che la loro scarsa presenza sui social fosse dovuta esclusivamente alla distanza geografica: lui residente a Treviso, lei a Napoli.

La conferma della rottura è arrivata oggi direttamente da Raffaella, che, in una storia su Instagram, ha scritto: "La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito ad episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto è stato per me reale e sincero, e lo avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi. Vi voglio bene, Zia Raffa".

Brando sul trono di Uomini e donne

Alcuni fan avevano già ipotizzato la fine della relazione, avvistando Brando in discoteca con altre ragazze. Entrambi, sia Brando che Raffaella, avevano risposto alle accuse sui social. Raffaella, in particolare, aveva difeso la sua posizione affermando: "Non mi interessa smentire le voci che circolano a causa di qualcuno che ha come unico scopo quello di denigrare, offendere e mettere in cattiva luce. Non ho bisogno di voi per sapere dove si trovi il mio fidanzato, dato che lo so sempre in tempo reale".

Brando, dal canto suo, aveva replicato con una storia su Instagram, dichiarando: "Ritengo necessario chiarire che le accuse formulate non solo risultano prive di fondamento, ma riflettono una distorsione della realtà. Cercate di essere più produttivi e consapevoli riguardo ciò che fate e dite, senza accusare ed inventarvi fantasie nei confronti di terzi! E non date la possibilità a chi vive di gossip di manipolarvi e convincervi su fatti infondati, perché è così che loro guadagnano!".