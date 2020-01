Brahms - The Boy II, il trailer del sequel horror con Katie Holmes

Brahms: The Boy II, di cui è stato condiviso il primo trailer, è il sequel dell'horror che arriverà nei cinema americani il 21 febbraio.

Nel video si vede la protagonista alle prese con i comportamenti un po' preoccupanti del figlio e prendere, con il marito, la decisione di trasferirsi. Il ragazzino trova poi sepolto Brahms e diventa il suo amico, mentre nella casa iniziano a verificarsi degli inquietanti eventi. La donna inizia quindi a indagare e scopre il passato del giocattolo.

Film horror in uscita: i più attesi del 2020

Il lungometraggio The Boy 2 ha come protagonista l'attrice Katie Holmes e racconterà la storia di una giovane famiglia che non sa nulla della terrificante storia della proprietà dove si trasferiscono e il cui giovane figlio stringe un'inquietante nuova amicizia con una bambola, molto realistica, che chiama Brahms.

Brahms: The Boy II è stato diretto da William Brent Bell, mentre la sceneggiatura è firmata da Stacey Menear.

The Boy era arrivato nelle sale nel 2016 e aveva incassato 64 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 10. La protagonista era Lauren Cohan nella parte di una ragazza americana che accettava un lavoro come tata e scopre che deve occuparsi di una bambola e seguire una lunga serie di regole. La coppia che l'ha assunta tratta l'oggetto come se fosse il figlio, morto 20 anni prima, ma Greta scopre ben presto un terribile segreto.