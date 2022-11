Bradley Cooper star del nuovo film di Steven Spielberg su Frank Bullitt

Bradley Cooper sarà il protagonista del prossimo film di Steven Spielberg basato sul personaggio di Frank Bullitt, il poliziotto interpretato da Steve McQueen nel thriller del 1986.

Attualmente il progetto è in fase di sviluppo per Warner Bros e non sono stati annunciati ulteriori nomi del cast.

Il nuovo lungometraggio di Steven Spielberg vedrà coinvolto Bradley Cooper come protagonista e anche come produttore. I due hanno già collaborato in occasione di Maestro, il secondo film diretto dall'attore dopo il successo di A Star Is Born.

Maestro arriverà su Netflix nel 2023 e racconta la complessa storia d'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, una storia che abbraccia oltre 30 anni - dal loro incontro nel 1946 a una festa e poi continuata attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.