Bradley Cooper smentisce i rumor sui ritocchi estetici: "Le persone si avvicinano e mi dicono che sto bene!"

Bradley Cooper ha partecipato ad una chiacchierata con gli amici Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes nel loro podcast SmartLess. Arnett e Cooper, che hanno recitato insieme nell'ultima fatica da regista della star di Una notte da leoni, dal titolo È l'ultima battuta? hanno commentato anche i rumor sull'aspetto fisico della star.

L'attore ha spiegato che tempo fa, insieme a Will Arnett, aveva registrato un video intitolato 'Indovina quanto vi conoscete' e Arnett ha tirato fuori l'argomento della chirurgia plastica, alla quale, secondo alcuni fan, Bradley Cooper sarebbe ricorso negli ultimi tempi.

Bradley Cooper risponde alle voci sui presunti ritocchi estetici

"[Mi hanno chiesto]: 'Qual è una cosa su Bradley che la gente non sa?'" ha ricordato la star di BoJack Horseman "E io ho detto: 'Beh, ce ne sono tante'. E poi stavo per dire: 'Perché continuiamo a leggere che tutti pensano che Bradley si sia rifatto con la chirurgia plastica. Tutti continuano a dirlo'".

Bradley Cooper in una scena di Maestro con Carey Mulligan

Will Arnett ha smentito queste affermazioni: "Quello che la gente non sa è che non è vero!Ovviamente non è vero!" A quel punto, Cooper è intervenuto per confermare: "Nelle ultime due settimane alcune persone si sono avvicinate a me. E mi fanno: 'Oh, stai bene!'".

Le battute per i rumor sull'aspetto di Bradley Cooper

Will Arnett ha affermato di essersi parecchio arrabbiato nel leggere quelle frasi su Bradley Cooper perché, secondo lui 'tutti pensano di sapere tutto', mentre Jason Bateman ha scherzato sul fatto di essere ricorso lui stesso alla chirurgia plastica, affermando ironicamente che non ne è valsa la pena perché l'hanno fatto 'a strisce'.

Nell'ultimo film diretto da Bradley Cooper, È questa l'ultima battuta?, Alex, un uomo di mezza età (Will Arnett) inizia a esibirsi come comico stand-up mentre affronta il dolore del suo divorzio in corso dalla moglie Tess (Laura Dern).

Arnett, Cooper e Mark Chappell hanno co-scritto la sceneggiatura, e Bradley Cooper interpreta Balls, l'amico attore di Alex che funge da spalla comica del film. Cooper e Arnett hanno anche prodotto il progetto insieme.