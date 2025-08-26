Bradley Cooper torna alla regia con Is This Thing On?, ecco il trailer del film con Will Arnett

Dopo A Star Is Born e Maestro, l'attore è tornato dietro la macchina da presa per raccontare la storia delle conseguenze di un divorzio.

Arriverà a dicembre nelle sale americane il film Is This Thing On?, diretto da Bradley Cooper, di cui Searchlight Pictures ha ora condiviso il primo trailer.

I protagonisti sono Will Arnett e Laura Dern nel ruolo di una coppia di mezza età alle prese con il divorzio, evento che cambia radicalmente la vita degli ex coniugi.

Cosa racconta Is This Thing On?

Il debutto, dopo l'anteprima al New York Film Festival di cui sarà il film di chiusura il 10 ottobre, dovrebbe avvenire nelle sale il 19 dicembre. Bradley Cooper ha dichiarato di essere onorato per la scelta compiuta dai programmatori del festival, considerando l'importanza della Grande Mela nella storia portata sul grande schermo con Is This Thing On?.

Come anticipa il trailer, al centro della trama ci saranno Alex e Tess, personaggi interpretati da Will Arnett e Laura Dern, che hanno divorziato in modo amichevole, ponendo fine al proprio matrimonio. Inizia così per entrambi una fase imbarazzante della vita in cui cercano di capire come vivere separatamente mentre crescono due figli e mantengono un rapporto amichevole. Alex scopre un nuovo hobby che gli permette di riflettere sulla sua identità e sulle dinamiche del suo rapporto con Tess

Ecco il trailer:

Un film sui cambiamenti

Cooper, presentando il progetto, ha sostenuto che il film non è una crisi di mezza età, essendo piuttosto catartico: "A volte ti rendi conto che stai andando per inerzia e che hai perso il timone e la stella polare nella vita, e questo ha un impatto su chiunque si trovi nella tua orbita".

Arnett ha co-scritto la sceneggiatura di Is This Thing On? insieme a Cooper e Mark Chappell. Bradley ha affiancato la carriera di attore con quella di regista realizzando A Star Is Born, di cui era anche protagonista accanto a Lady Gaga, e Maestro, in cui ha avuto la parte di Leonard Bernstein, di cui potete leggere la nostra recensione.