Bradley Cooper è il protagonista di un nuovo spot del Super Bowl... Con sua madre!

In occasione dei Super Bowl 2023 Bradley Cooper ha partecipato a uno spot... insieme a sua madre. Entrambi hanno recitato per T-Mobile (un operatore multinazionale di telefonia mobile) mettendo in evidenza la loro particolare chimica tra un ciak e l'altro. La dolcezza del girato gioca, ovviamente, sul sentimentalismo materno, diventando un collage di risate e leggerezza per tutti.

Nel nuovo spot della T-Mobile, per il Super Bowl 2023, vediamo Bradley Cooper sul set affiancato dalla madre. Viene chiarito fin dall'inizio che i due si sono divertiti molto a girare la pubblicità, spingendo la compagnia a realizzare un montaggio dei loro momenti più dolci insieme.

Così vediamo Cooper e la madre mentre tentano (inutilmente) in tutti i modi di restare nei personaggi e recitare le proprie battute. Nel montaggio finale, l'amore madre figlio ha la meglio su tutto il resto, incorniciato dalla compagnia autrice dello spot.