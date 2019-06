Bradley Cooper: Irina Shayk e la foto mozzafiato con cui si lascia alle spalle la loro storia

Il primo atto pubblico di Irina Shayk dopo la rottura con Bradley Cooper è una sua foto mozzafiato, di spalle, in mezzo alla natura islandese con addosso solo un body nero.

La modella è impegnata in questi giorni sul set della nuova campagna pubblicitaria di Intimissimi, in Islanda, e proprio da lì ha voluto mandare un messaggio a tutti, soprattutto a quanti, dopo l'annuncio della rottura, avevano ammesso di aver sempre fatto il tifo per Lady Gaga, considerata la terza incomoda nella relazione con Bradley Cooper: da vera russa, Irina guarda avanti, senza lasciare spazio alle lacrime e ai pettegolezzi. Il resto dell'immagine si commenta un po' da sè, a tutto il resto ci hanno pensato i fan.

Tra chi la stringe virtualmente in un affettuoso abbraccio e chi le dà consigli su come superare una rottura, sono in tantissimi a immaginare un Bradley Cooper che sta piangendo da qualche parte guardando quello che ha perso.

Per chi sia stato troppo impegnato da non leggere nemmeno i titoli dei giornali negli ultimi giorni: dopo 4 anni d'amore e una figlia di 2 anni, Irina Shayk e Bradley Cooper si sono detti addio. Se tutti hanno puntato il dito contro Lady Gaga, sembra invece che a chiudere la relazione sia stata la modella per incompatibilità caratteriali e perchè, dicono i più informati, durante la lavorazione di A Star Is Born, lui era stato emotivamente distante, cosa che Irina non ha mai mandato giu.

Lady Gaga: pubblico le chiede di Bradley Cooper e Irina Shayk, lei risponde furiosa! Il video