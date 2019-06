Bradley Cooper e Irina Shayk sempre più in crisi: lei è andata via di casa con la figlia

La relazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbe al capolinea. La crisi, secondo fonti vicinissime alla coppia, sarebbe cominciata ben prima dei rumor su Lady Gaga, ma le ultime notizie sembrerebbero confermare la rottura definitiva.

O forse, come dicono altri, si tratterebbe solo di una pausa, ciò che è certo è che la coppia non sta vivendo un momento di felicità. Lei è andata via di casa: dopo aver fatto le valigie Irina Shayk avrebbe lasciato la villa di Santa Monica insieme alla figlia Lea De Seine, la bambina nata nel 2017 dall'amore con Bradley Cooper. E lui? Il divo è stato fotografato ieri in abiti casual, zaino in spalla, fuori dalla casa di un amico che, dicono, l'abbia ospitato per la notte.

Lady Gaga nega la love story con Bradley Cooper: "I social media sono la toilette di Internet"

Page Six, che ha "lanciato l'allarme", ha scritto che i due, insieme dal 2015, starebbero tentando di risolvere la crisi con qualunque mezzo per rimettere insieme i pezzi e non distruggere la famiglia, tutto per il bene della figlia di 2 anni, ma la situazione sarebbe complicata perchè, come si vocifera da tempo, nessuno dei due è felice. La causa non sarebbe però da rintracciare nella presunta gelosia di Irina o nel legame troppo stretto con Lady Gaga, quanto nei diversi stili di vita: i conoscenti parlano di un Bradley Cooper così abitudinario e casalingo da essere quasi noioso e di una bellissima Irina, amante della vita mondana, lasciata sempre da sola in occasione di eventi e feste.