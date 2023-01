Brad Pitt ha trascorso il capodanno con la sua fidanzata in topless a bordo piscina (FOTO)

Secondo quanto riportato negli ultimi mesi, Brad Pitt adora passare il tempo con la sua fidanzata, Ines de Ramon, e le foto del loro capodanno sembrano confermare i rumors che sono apparsi online da quando i due sono stati fotografati insieme per la prima volta.

Pitt è stato visto festeggiare l'ultimo dell'anno con la de Ramon a Cabo: Page Six ha pubblicato le immagini scattate la vigilia di Capodanno di Pitt e della sua ragazza in una piscina a Cabo. Ines si può vedere in topless su una sedia a sdraio, mentre Pitt, seduto al suo fianco, legge quello che sembra essere un copione cinematografico.

All'inizio di questo mese, la rivista People ha riferito che i due piccioncini avrebbero trascorso insieme l'ultimo giorno del 2022 e, secondo l'articolo, una fonte ha affermato che, sebbene la loro relazione non sia troppo seria, "i due si stanno frequentando assiduamente e sono felici".

Un altro insider vicino a Brad Pitt, ha detto a People: "Ines è divertente e socievole. Si divertono molto insieme. Escono da soli ma anche in gruppo con gli amici." Secondo il rapporto di Page Six, la coppia è stata paparazzata più volte negli ultimi due mesi, dopo essere stati immortalati insieme per la prima volta a un concerto di Bono a Los Angeles.