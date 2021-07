Brad Pitt, il suo sosia "assediato" dalle donne sui social (FOTO)

Nathan Meads è il sosia britannico di Brad Pitt e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha compreso cosa voglia dire essere famoso, nel bene e nel male. L'operaio, infatti, ha dovuto cancellare i suoi profili sui social di dating online perché sommerso dai da parte di innumerevoli donne.

Nathan Meads ha 35 anni, vive a Oxford, è un operaio, ha due figli e, soprattutto, è il sosia di Brad Pitt. L'uomo si è reso conto della somiglianza con il divo di Hollywood circa tre anni fa e, da quel momento, ha iniziato a vestirne i panni in occasione di svariati eventi. Grazie a questa somiglianza, Meads ha tirato su un bel gruzzoletto e ha stretto svariate amicizie con altri vip. Ovviamente, tale somiglianza lo ha trasformato in una sorta di sex symbol per innumerevoli donne, che hanno iniziato a bersagliarlo sui profili di dating online.

Relativamente a questa somiglianza con Brad Pitt, l'operaio ha dichiarato: "I miei amici hanno iniziato a parlarmi della mia somiglianza con Brad Pitt quando avevo venti anni. Da circa dieci anni tutti quanti sottolineano questo aspetto. Inizialmente ridevo e basta. Moltissime persone sostengono che io sia imparentato con lui e alcune di loro si scattano fotografie insieme a me senza che io nemmeno me ne accorga. Non ho mai fatto nulla per somigliare a lui. Diciamo che, nel corso del tempo, questa somiglianza è diventata una cosa sempre più naturale".

Dopo essersi reso pienamente conto della notevole somiglianza con Brad Pitt, Nathan Meads ha deciso di sfruttare questo suo aspetto. L'uomo ha raccontato: "Ho deciso di contattare alcune agenzie di sosia e ho mandato loro le mie foto. Sono stato contattato persino da Dorien Rose, la sosia di Angelina Jolie". I guadagni economici sono nettamente aumentati ma gli aspetti negativi di questa somiglianza non hanno tardato a presentarsi. Moltissime donne, infatti, hanno iniziato a contattarlo ripetutamente sui social. L'operaio ha dichiarato: "Sono tante le donne che trascorrono la giornata a scrivermi o che mi videochiamano su Instagram perché non credono che io possa davvero esistere. Alcune credono che io stia facendo catfishing e che l'account sia falso".

Nathan Meads ha continuato: "Un tempo frequentavo le app di dating online ma le donne hanno iniziato a offendermi e ad accusarmi di aver dato vita a un account fake. Poi hanno iniziato a seguirmi in modo spasmodico e a stalkerarmi, a tutti gli effetti. Così, ho cancellato i profili da questi social e ora mi concentro soltanto sul mio lavoro e sui miei due figli, che sono l'amore della mia vita".

Durante il periodo precedente al lockdown, Nathan Meads è stato persino invitato ai Glamour Awards a Londra, dove ha avuto modo di chiacchierare con modelle e celebrità varie in virtù della sua somiglianza. A questo proposito, l'operaio ha dichiarato: "Sono molto timido ed è davvero strano presenziare a eventi del genere. Non mi turba incontrare persone così perché sono calmo e riservato". Una sera, Meads è stato invitato da Rio Ferdinand, che lo ha contattato attraverso il suo agente.

L'uomo ha ricordato la serata: "Rio è una persona amichevole e tranquilla, mi ha incluso nella lista degli invitati. Poi Jason Grimshaw ha iniziato a parlare di me come fossi realmente Brad Pitt e tutti quanti mi hanno chiesto una foto. Ovviamente, questo mi ha imbarazzato moltissimo perché sono una semplice persona come tutte le altre. Ho preso parte anche ad altre feste con celebrità de Il Grande Fratello e di altri reality. Non è un mondo che fa per me".

Il sosia di Brad Pitt è stato contattato per partecipare anche a Survival of the Fittest ma ha rifiutato perché questo avrebbe significato allontanarsi dai figli per almeno due mesi. Infine, Nathan Meads ha commentato il suo fisico scolpito dichiarando di non allenarsi e di non badare alla dieta. A consentirgli una tale tonicità è il lavoro pesante in qualità di operaio. Speranza per il futuro? Ovviamente quella di incontrare Brad Pitt: "Sono un fan di Brad e credo che lui sia un grandissimo attore. Siamo diversi ma lui mi sembra un gentiluomo e un vero uomo di famiglia. Questo aspetto ci accomuna. Credo di essere stato benedetto ricevendo in dono questa somiglianza con lui".