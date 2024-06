Brad Pitt: il suo film Apple sulla Formula 1 uscirà anche nelle sale, ecco quando

La pellicola diretta da Joseph Kosinski e con Brad Pitt protagonista incentrata sul mondo della Formula 1, prodotto da Apple Original Films, arriverà anche nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

La Warner Bros. si è aggiudicata i diritti per gestire la distribuzione del film sia sul mercato nazionale che su quello estero. Si tratterà della sesta volta che un film Apple verrà distribuito al cinema dopo l'uscita di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese da parte della Paramount (157 milioni di dollari nel mondo), di Argylle della Universal (96,2 milioni di dollari nel mondo) e di Napoleon della Sony (221,3 milioni di dollari nel mondo).

Entro l'anno, inoltre, saranno distribuiti anche Fly Me to the Moon (12 luglio) e Wolfs - Lupi solitari (20 settembre), commedia quest'ultima che riunirà la coppia composta da George Clooney e dallo stesso Pitt. Il film sulla Formula 1 debutterà quindi nelle sale di tutto il mondo il 25 giugno 2025.

Brad Pitt a Silverstone durante le riprese del suo film sulla Formula 1

Come anticipato da Deadline, il film sulla F1 è stato acquistato da Apple per 130-140 milioni di dollari, al lordo dei compensi. Le sale IMAX sono incluse nel mix per l'ultimo film del regista di Top Gun: Maverick e del produttore Jerry Bruckheimer. La Plan B Entertainment di Pitt è anche produttrice insieme alla Dawn Apollo Films del 7 volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton. Il film è stato realizzato in collaborazione con la Formula 1 e le riprese si sono svolte durante le gare presenti in calendario.

Brad Pitt, la prima foto del suo nuovo film sulla Formula 1: svelato il titolo

Pitt interpreta un ex pilota che torna in Formula 1, insieme a Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all'APXGP, una squadra fittizia presente sulla griglia di partenza. Il film è stato girato durante i veri weekend dei Gran Premi, mentre la squadra gareggia contro i titani dello sport. Nel cast anche la candidata all'Oscar Kerry Condon, il premio Oscar Javier Bardem, il premio Emmy e il candidato al Golden Globe Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.

Kosinski dirige e produce il film insieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films, Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner per la Plan B Entertainment e Lewis Hamilton con la sua Dawn Apollo Films. Il candidato all'Oscar Ehren Kruger (Top Gun: Maverick) ha scritto la sceneggiatura. L'amministratore delegato della Copper, Penni Thow, è il produttore esecutivo.