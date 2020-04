Brad Pitt: le sue previsioni sul tempo poco affidabili (VIDEO)

Brad Pitt ci delizia con le sue accuratissime previsioni del tempo durante un episodio dell'internet show di John Krasinski, Some Good News. Scopriamo insieme un altro dei suoi numerosi talenti.

Al minuto 6.52 del video qui riportato, dopo un saluto speciale da parte degli astronauti dell'International Space Station, la linea passa a uno che l'astronauta lo ha interpretato abbastanza di recente... L'attore Premio Oscar Brad Pitt fa infatti capolino direttamente dal balcone di casa per guardarsi intorno, ammirare il cielo di pieno di nuvoloni, e dichiarare "Sembra... Bel tempo, sì" quando Krasinski gli richiede un collegamento meteo.

Grazie tante, Brad! Si vede che comunque l'attore di C'Era Una Volta A... Hollywood e Ad Astra ci deve aver preso gusto a interpretare il "Weatherman", perché come ci ricorda anche Entertainment Tonight, questa non è la prima volta che Brad Pitt ci delizia con le sue fantastiche previsioni meteorologiche.

"Hai delle previsioni future per noi?" chiede Jim Jeffries del The Jim Jeffries Show nel video "Non c'è alcun futuro" risponde Brad The Weatherman.

Grazie ancora, Brad.