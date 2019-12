Brad Pitt: "Sono single. Dopo il divorzio da Angelina Jolie, nessun flirt era vero"

In una lunga intervista con il New York Times, Brad Pitt ha parlato anche della sua situazione sentimentale, dichiarando di essere single da quando Angelina Jolie l'ha lasciato.

Brad Pitt è ufficialmente single e lo è da quando Angelina Jolie l'ha lasciato: l'ha dichiarato lui stesso nel corso di una lunga intervista che il New York Times gli ha dedicato in quanto Brad Pitt, a 56 anni, è ancora uno dei migliori attori del 2019, per il prestigioso quotidiano americano.

Non solo la carriera (che ha toccato il punto più basso con Troy, sempre a suo dire), ma anche la vita privata tra gli argomenti che Brad Pitt ha accettato di affrontare senza troppe censure. Confessando anzitutto che nella vita di tutti i giorni: "Non leggo più articoli che mi riguardano, dal 2004 [...] perchè se lo facessi qualcosa mi rimbalzerebbe in testa finendo per influenzare le mie scelte nel lavoro quanto nel privato". E proprio a proposito della sfera personale, Pitt ha finalmente chiarito che: "Negli ultimi anni, da quando ho divorziato da Angelina Jolie, non so quante donne hanno scritto che io avrei frequentato, e nessuno di questi flirt è vero".

Dal 2016, infatti, da quando gli ex Brangelina hanno annunciato il proprio divorzio, dopo 11 anni di amore e tre figli, sono state affiancate a Brad Pitt, via via, diverse donne, da Lena Dunham e Margaret Qualley, alla professoressa Neri Oxman, passando per la designer di gioielli Sat Hari Khalsa fino all'ex moglie Jennifer Aniston. Ebbene niente di tutto questo era vero e oggi, dopo un lungo percorso alla ricerca di se stesso e del proprio benessere, Brad Pitt può dichiararsi felicemente single.