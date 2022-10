Brad Pitt si prepara per il suo nuovo film facendo un giro in Ferrari con Charles Leclerc (VIDEO)

Brad Pitt era al gran premio di Austin questo fine settimana, in vista dell'inizio delle riprese del nuovo film di Joseph Kosinski, e ha avuto l'opportunità di fare un giro in Ferrari con Charles Leclerc.

Brad Pitt ha preso parte al gran premio ad Austin questo fine settimana, al fine di prepararsi per le riprese del suo film sulla F1. Come testimonia un recente video, la star ha anche deciso di regalarsi un "hot lap" con Charles Leclerc, celeberrimo pilota della Ferrari.

Il giro su una Ferrari con Leclerc alla guida e l'attore hollywoodiano accanto ha entusiasmato i fan dello sport che erano particolarmente incuriositi dal modo in cui Pitt si è aggirato tra i box al fine di studiare la F1 per la sua nuova pellicola, ancora senza titolo, che sarà diretta da Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick.

"Possiamo confermarlo, è stato davvero divertente", questo è il messaggio che è stato aggiunto nella didascalia di alcune immagini pubblicate dal profilo Twitter ufficiale della Rossa: le due star, del mondo del cinema e dello sport, appaiono sorridenti mentre si stringono la mano.

Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, il nuovo film di Brad Pitt uscirà prima nelle sale cinematografiche e poi approderà sulla piattaforma Apple TV+. A proposito della pellicola e del fatto che l'attore è stato ospitato dal paddock della McLaren, Lewis Hamilton ha affermato: "È un progetto che mi sta dando molte soddisfazioni ed è bello passare così tanto tempo Brad. Per ora non posso dire di più, ma non dovrei apparire."