Brad Pitt in sedia a rotelle: ecco cosa è successo (FOTO)

A pochi giorni dalla 93ma edizione degli Oscar Brad Pitt è uscito da una clinica in sedia a rotelle preoccupando milioni di fan in tutto il mondo.

Le ultime foto di Brad Pitt stanno facendo il giro del mondo: l'attore è stato fotografato in sedia a rotelle, dopo un appuntamento dal dentista in una clinica di Beverly Hills, spinto da una guardia del corpo. I fan hanno immediatamente ipotizzato una ricaduta nell'alcolismo o un qualche altro tipo di problema fisico anche se il vero motivo sembra essere molto meno preoccupante.

Sembra che Pitt, in realtà, si sia semplicemente sottoposto ad un'operazione per togliersi i denti del giudizio e, a causa dell'anestesia, sia stato scortato fuori dal centro medico in sedia a rotelle al fine di scongiurare potenziali cadute o svenimenti.

É stato recentemente annunciato che l'attore, insieme a Harrison Ford, Halle Berry e Reese Witherspoon, sarà uno dei quattro conduttori della cerimonia della 93ma edizione degli Oscar; quindi, molto probabilmente, Brad avrà deciso di sottoporsi a qualche procedura al fine di sfoggiare il suo miglior sorriso in vista della serata.

Negli ultimi giorni una fonte anonima ha rivelato che Pitt ha il cuore spezzato per una presunta fuga di notizie da parte di qualcuno vicino ad Angelina Jolie, secondo la quale lei e i figli della coppia siano disposti a testimoniare a proposito di presunti abusi coniugali, come parte della battaglia per la custodia dei sei bambini.