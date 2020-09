Brad Pitt e Scientology: il bizzarro processo di iniziazione che lo fece fuggire

Tempo fa Brad Pitt si sottopose al processo di iniziazione per diventare un membro di Scientology ma alcune pratiche alle quali è stato sottoposto, tra cui lunghe sessioni di sauna ogni giorno, lo hanno spinto a cambiare idea e fuggire dalla chiesa statunitense.

Venezia 2019: un sorridente Brad Pitt al photocall di Ad Astra

Tra il 1989 ed il 1993, quando era fidanzato con Juliette Lewis, Brad Pitt era quasi diventato un membro di Scientology, la controversa organizzazione considerata a lungo "il culto dei vip". Stando a quanto emerso finora, però, l'interprete di Sette anni in Tibet sarebbe scappato dalla religione per via di un processo di iniziazione a cui era stato sottoposto all'epoca e che lo avrebbe quindi spinto a mettere in discussione la sua scelta di seguire la sua ex fidanzata in quel percorso.

A riportare determinate dichiarazioni, piuttosto bizzarre, è stato un ex membro di Scientology, come riportato da Page Six, secondo il quale Brad era stato costretto a fare saune quotidiane come parte del "processo di purificazione" voluto da Scientology. Ecco quindi che, a quel punto, l'interprete di Fight Club avrebbe trascorso in sauna 5 ore al giorno per un mese intero e sarebbe stato anche sgridato durante le sessioni di "bull baiting", anche queste facenti parte del processo di accesso alla religione.

Brad Pitt in giro per Venezia

Una fonte citata da The Sun, ha affermato: "Sono stato addestrato per diventare un supervisore del corso, quindi sono stato inviato al Celebrity Center Portland per l'addestramento. Mentre ero lì ho incontrato la figlia del direttore esecutivo di una società di Scientology con sede a Portland ed una delle cose che mi ha detto è che Brad Pitt, che all'epoca usciva con la scientologista Juliette Lewis, ha fatto il rundown di purificazione al Celebrity Center Portland". L'insider ha quindi concluso dicendo che "Pitt lo ha fatto lì per rimanere lontano dagli occhi del pubblico", ha aggiunto la fonte.

Secondo Page Six, che cita i documenti ufficiali di Scientology, alcune delle terapie furono completate dall'attore nel luglio 1991, così come un "corso speciale di valutazione umana" che terminò invece nel maggio 1993. Successivamente, la chiesa ha cercato di coinvolgere nuovamente Brad Pitt dopo che si è dimesso nel 1993, ma i loro tentativi sono stati sempre respinti da lui.