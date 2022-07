Brad Pitt a Roma per il compleanno dei gemelli Knox e Vivienne, che festeggiano a Cinecittà World (FOTO)

Brad Pitt immortalato all'aeroporto di Roma in t-shirt estiva e chitarra sulle spalle. L'attore è atterrato nella capitale qualche giorno fa per festeggiare il compleanno dei gemelli Knox e Vivienne, che hanno compiuto 14 abbi il 12 luglio e a quanto pare sarebbe stato accolto a braccia aperte dall'ex moglie Angelina Jolie.

Dopo aver concluso le riprese della sua nuova regia, Without Blood, adattamento del romanzo di Alessandro Baricco, Senza sangue, Angelina Jolie si sta godendo una vacanza romana insieme ai figli Zahara, 17, Shiloh, 16, e ai gemelli Vivienne e Knox. La scorsa settimana Angelina Jolie e la figlia Shilou sono state perfino avvistate al concerto dei Maneskin al Circo Massimo e l'11 luglio Brad Pitt avrebbe raggiunto la famiglia per la soddisfazione di Angelina.

Brad ha sfoggiato una maglietta color argilla con pantaloncini abbinati e una custodia per chitarra sulla schiena per il viaggio. A completare il suo outfit con un cappello da pescatore bianco, un orologio d'argento e un paio di occhiali da sole indossati mentre si faceva strada attraverso il terminal.

Angelina Jolie e Brad Pitt, la favola di Hollywood in cinque capitoli

Tra le tappe dei festeggiamenti dei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie vi sarebbe, inoltre, Cinecittà World. Il parco di divertimenti romano ha diffuso via Instagram le foto che ritraggono Shilou sulle montagne russe del parco con amici e fratelli.

Nonostante le battaglie per il divorzio siano indubbiamente difficili, una fonte vicina ad Angelina Jolie ha rivelato a HollywoodLife in esclusiva che l'attrice sta cercando di rimanere positiva: "Angelina è più che sicura di vincere in tribunale, ma è incredibilmente scoraggiante sentire che Brad ha scelto di intraprendere questa strada. È sconvolgente, ma Angelina sta dando il meglio di sé perché sa che la verità è dalla sua parte".

La vacanza romana potrebbe segnare una battuta di arresto per le battaglie legali di Brad e Angelina iniziate dopo il divorzio. La star di Moneyball ha accusato la sua ex moglie di avere cattive intenzioni quando ha venduto le sue azioni nella loro tenuta francese in comproprietà, Chateau Miraval, a giugno. "Angelina Jolie ha perseguito e poi consumato la presunta vendita in segreto, mantenendo di proposito Pitt all'oscuro e violando consapevolmente i diritti contrattuali", hanno scritto gli avvocati di Brad Pitt nei documenti del tribunale. "In tal modo, Jolie ha cercato di cogliere i profitti che non aveva guadagnato e il ritorno di un investimento che non aveva effettuato. Anche attraverso la presunta vendita, Jolie ha cercato di infliggere danni a Pitt".

A breve ritroveremo Brad Pitt nell'action thriller Bullet Train, che arriverà nei cinema il 15 agosto dopo l'anteprima in Piazza Grande a Locarno 2022.