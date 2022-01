Brad Pitt: un nuovo video deepfake lo vede nei panni di Jason Bourne

Il nuovo video deepfake di Shamook è diventato virale online e vede Brad Pitt nei panni di Jason Bourne, un ruolo che a un certo punto si diceva fosse destinato proprio all'ex marito di Angelina Jolie e non all'amico Matt Damon. Anche se all'inizio della clip compare un messaggio dell'autore, attraverso il quale avverte i fan che il filmato è un vecchio lavoro e che potrebbe non essere all'altezza dei suoi progetti recenti, il risultato è comunque piuttosto impressionante.

Nel video Shamook utilizza principalmente clip dei primi film di Jason Bourne, tratte da The Bourne Identity e The Bourne Supremacy. Damon ha sette anni meno di Pitt e, nonostante Shamook non specifichi da dove vengono i filmati di quest'ultimo, per un momento è difficile credere che la star di Fight Club non sia stato Jason Bourne da sempre.

I video deepfake continuano a essere il modo migliore per i fan di ottenere quelle scelte di casting da sogno che non sono mai state realizzate dagli studi cinematografici e Shamook non smette mai di entusiasmare i fan con i suoi incredibili progetti che, come accade sovente, diventano virali online entro poche ore dalla pubblicazione.

L'artista è divenuto famoso nel 2020, quando il suo deepfake di Mark Hamill in The Mandalorian ha superato gli sforzi degli stessi animatori Disney, aiutandolo infine a ottenere un lavoro presso la divisione di effetti speciali di Lucasfilm, Industrial Light Magic.