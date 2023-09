Brad Pitt e Mauro Corona: la foto insieme sulle Dolomiti diventa virale

Brad Pitt avvistato sulle Dolomiti; l'attore, che sarebbe in Alto Adige per celebrare l'anniversario della mummia Ötzi, posa insieme a Mauro Corona sul lago di Misurina.

Che ci fanno insieme Brad Pitt e Mauro Corona? La strana coppia si sarebbe incontrata sulle Dolomiti, a Misurina, e la loro foto insieme, pubblicata da Corona su Instagram, avrebbe fatto il giro del mondo.

L'incontro tra il divo hollywoodiano e lo scrittore montanaro sarebbe stato casuale. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, Brad Pitt stava facendo un gito in moto sulle Dolomiti quando si è fermato presso la locanda Quinz, sul lago di Misurina, per rifocillarsi. Mentre gustava una torta locale, l'attore è stato avvistato da Mauro Corona che lo ha avvicinato per chiedergli una foto.

Brad Pitt: 5 ruoli da versatile attore action

Subito è partito il toto quiz per indovinare i motivi della permanenza di Brad in Alto Adige. Dopo essere atterrato a Bolzano qualche giorno fa, secondo il Gazzettino l'attore alloggerebbe presso l'Hotel Palace di Merano per celebrare un anniversario molto particolare, il ritrovamento 32 anni fa, nel 1991, di Ötzi. Pare che la star di C'era una volta a... Hollywood nutra una passione per la mummia in questione tanto da essersi tatuato proprio della sagoma dell'uomo del Similaun sul braccio. Stranezze da star.