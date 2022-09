Brad Pitt lancia una linea di prodotti di bellezza ispirata dall'ex fidanzata Gwyneth Paltrow

Brad Pitt sta facendo parlare di sé recentemente: dopo aver debuttato come scultore con una mostra in Finlandia, ha ora rilasciato una linea di prodotti di bellezza chiamata Le Domaine. Nnella creazione dei cosmetici, Pitt ha confessato di essersi ispirato all'ex fidanzata Gwyneth Paltrow, la quale lo ha aiutato ad avere l'ispirazione per l'idea.

Il sorriso di Brad Pitt, miglior attore ai Golden Globe 2020, per C'era una volta a... Hollywood

La star ha infatti affermato in un'intervista per British Vogue: "Amo quello che Gwyneth ha fatto con Goop. Lei è ancora una cara amica, e ha costruito questo impero. Ha sempre avuto quest'animo da organizzatrice, ed è stato uno sfogo di creatività fantastico per lei".

Non è la prima volta che Brad Pitt segue le orme di Paltrow nel mondo della cosmetica, dato che l'attore ha rivelato che l'ex fidanzata è stata "probabilmente la prima a fargli lavare la faccia due volte al giorno".

Brad Pitt: Jim Jefferies rivela "com'è veramente" la star hollywoodiana nella vita privata

La linea di skincare Le Domaine è stata lanciata sul mercato con tre prodotti: Il Siero (385$), La Crema (320$) e L'Emulsione Detergente (80$). È interessante notare che il nuovo progetto di Pitt è stato effettivamente influenzato da due delle sue precedenti fiamme: le formule di Le Domaine si basano sulle uve coltivate a Chateau Miraval, il vigneto francese che lui e Angelina Jolie hanno acquistato insieme nel 2008 e che è attuaalmente fonte di un dissidio legale tra i due ex.

Secondo quanto affermato nel sito del brand, Le Domaine vuole "aiutare a rallentare il processo di invecchiamento della pelle e conferire a tutti, a prescindere dal sesso o dal tipo di pelle, l'opportunità di invecchiare bene". Il rilascio di un quarto prodotto è previsto per il prossimo gennaio.