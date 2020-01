Brad Pitt e Jennifer Aniston, ritorno di fiamma secondo un amico della coppia?

Brad Pitt e Jennifer Aniston si sarebbero visti in segreto diverse volte, stando ad alcuni loro amici e sarebbero di nuovi innamorati. Lo dice il Daily Mirror, riportando le testimonianze di due amici degli ex-coniugi.

L'abbraccio tra Brad Pitt e Jennifer Anoston ai Sag Awards 2020

Stando al giornale, Pitt e Aniston, immortalati in un momento di confidenza la scorsa settimana alla cerimonia degli Screen Actors Guild Awards, si sarebbero visti di nascosto almeno cinque volte prima di quello scatto, e avrebbero persino passato la notte insieme a casa di lei durante le vacanze di Natale. Una persona che conosce bene la Aniston ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Credo che non abbia mai smesso di amarlo, anche se lui le spezzò il cuore quando la lasciò per Angelina Jolie. C'è voluto un po' di tempo, ma lei lo ha perdonato per tutto." Per quanto riguarda Pitt, il Mirror riporta la seguente testimonianza di qualcuno che lavora per Plan B, la casa di produzione fondata dall'attore: "Parla solo di Jen. Sono tornati insieme e non vedevo nessuno dei due così felice da anni."

Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono conosciuti nel 1998, e sono stati sposati dal 2000 al 2005. La rottura era dovuta ad Angelina Jolie, di cui Pitt si innamorò sul set di Mr. and Mrs. Smith, e la nuova relazione è durata fino al 2019. La Aniston, dal canto suo, ha cominciato a frequentare Justin Theroux nel 2011, e i due si sono separati nel 2017. Pitt aveva precedentemente dichiarato, nel 2009, che lui e l'ex-moglie si sentivano regolarmente ed erano rimasti amici, e stando a persone ben informate il loro rapporto sarebbe migliorato dopo il secondo divorzio di lui. I due sono stati immortalati insieme alla cerimonia dei SAG Awards, i premi assegnati dal sindacato degli attori, dove entrambi hanno vinto dei riconoscimenti importanti: lui come miglior non protagonista in un film per C'era una volta a... Hollywood, lei come miglior protagonista in una serie drammatica per The Morning Show.