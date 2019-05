Brad Pitt, suo fratello Doug: "I fan mi scambiano per lui ogni settimana"

Il fratello di Brad Pitt è stato recentemente protagonista di un video parodia di Seven e ha rivelato i lati negativi della sua somiglianza con la star di Hollywood.

Doug non è coinvolto nel mondo dello spettacolo e lavora nel settore immobiliare e informatico, oltre a curare una fondazione che si occupa di istruzione e formazione professionale per persone che abitano in zone difficili ed essere attivo come ambasciatore Unicef, avendo partecipato in passato ad alcune missioni umanitarie.

Doug Pitt sfrutta la sua somiglianza fisica con Brad proprio per raccogliere fondi da devolvere alle cause a cui tiene, tuttavia non sempre avere un fratello così famoso è un colpo di fortuna: "Mi scambiano per mio fratello almeno tre volte ogni settimana".

Alcuni anni fa l'imprenditore aveva invece parlato di come l'attore sia determinato a mantenere uno stile di vita non hollywoodiano dichiarando: "Penso che faccia un ottimo lavoro nel vivere in modo normale, per quanto possibile. Fa ciò che può per mantenersi con i piedi per terra".

Il fratello minore del protagonista di C'era una volta a Hollywood, che verrà presentato tra qualche giorno al Festival di Cannes, nel 2012 aveva inoltre realizzato una campagna pubblicitaria per Virgin Mobile in cui ironizzava proprio sulla fama di Brad Pitt, spot che aveva ottenuto be 1.2 milioni di visualizzazioni durante la prima settimana di presenza online, e pochi giorni fa è stato presentato il video parodia di Seven che ha girato per finanziare le sue attività benefiche.

Brad Pitt: il fratello Doug ha ricreato il finale di Seven in uno spot della birra