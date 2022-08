Brad Pitt si emoziona per la figlia Shiloh: “Mi fa venire le lacrime agli occhi” (VIDEO)

Brad Pitt si + commosso lodando sua figlia di 16 anni, Shiloh, per i suoi passi di danza in una recente video-intervista: la star di Bullet Train ha camminato sul tappeto rosso del Regency Village Theatre di Los Angeles questo lunedì e ha parlato con Nischelle Turner di ET a proposito di un recente filmato in cui sua figlia ha mostrato al mondo le sue impressionanti abilità.

"Fa venire le lacrime agli occhi", ha detto un emozionantissimo Pitt, durante una recente intervista di ET sul red carpet di Bullet Train a Los Angeles. "Lei è così bella e brava a ballare... non so da chi abbia preso. Io sono una completa frana con la danza."

Il padre di Shiloh, nata dal suo matrimonio con Angelina Jolie, spera con tutto il cuore che tutti i suoi figli realizzino i propri sogni, anche se dovessero scegliere di seguire le orme dei genitori: "Adoro quando trovano la loro strada da soli, adoro quando trovano cose a cui sono interessati e prosperano".

Oltre alla danza, la figlia di Brad Pitt è anche una fan della musica, come dimostrato di recente da lei e dalla madre durante il concerto dei Måneskin al Circo Massimo. Shiloh ha studiato danza presso il Millennium Dance Complex di Studio City, una delle più prestigiose scuole di Los Angeles.