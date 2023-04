Brad Pitt, Elvira ricorda l'allenamento del "vicino di casa" per Fight Club: "Stavo per svenire"

L'interprete di Elvira, Cassandra Peterson, ha ammesso che vivere a fianco di Brad Pitt è stata un'esperienza notevole, soprattutto al tempo in cui l'attore si allenava per Fight Club.

L'interprete di Elvira, Cassandra Peterson, ha avuto la fortuna di vivere a fianco di Brad Pitt per un periodo di tempo, sbirciando i suoi allenamento nel garage per Fight Club. Un'esperienza indimenticabile.

Cassandra Peterson ha svelato PEOPLE di aver vissuto a fianco di Brad Pitt fino aa quando non ha venduto proprio a lui la magione nel 1994.

"Devo dire che Brad era semplicemente meraviglioso", ricorda del suo famoso vicino. "Era sempre gentile e dolce, è incredibilmente stupendo".

Un wallpaper di Brad Pitt per il film Fight club

L'attrice prosegue: "Una volta stavo camminando per strada con l'aria di una strega perché ero appena uscita dalla doccia. Avevo fretta di andare da qualche parte, così ho fatto correre i miei cani lungo la strada per una breve passeggiata, e sono passata davanti al garage di Brad. Lui era lì dentro con indosso solo i pantaloni della tuta e si stava allenando. Indossava i guantoni da boxe e prendeva a pugni un sacco".

Elvira ha poi scoperto che si stava allenando per il ruolo di Tyler Durden in Fight Club (1999).

"Si stava preparando per girare il film Fight Club. Giuro che sono quasi svenuta. Ricordo che ha detto: 'Ehi, come stai?' E io, 'Huh.' Non riuscivo a parlare. Stavo diventando rossa. Mi sentivo come se stessi svenendo. Era così incredibilmente, incredibilmente bello e gentile".

Il più grande rimpianto di Cassandra Peterson riguardo al periodo in cui viveva a fianco di di Brad Pitt? Dover rifiutare un invito a cena da lui e Angelina Jolie, la sua ex moglie: "Lui e Angelina ci hanno invitato a cena e io ero fuori città. Quindi non abbiamo mai avuto un'altra opportunità. Ma vivere accanto a lui è stata una grande esperienza".

La casa è dove Pitt e Jolie, 47 anni, hanno cresciuto i loro sei figli: Maddox, 21, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 16 e i gemelli di 14 anni Knox e Vivienne. La coppia si è separata nel 2016.