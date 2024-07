Brad Pitt: ecco quando verrà lanciato il trailer del suo film sulla Formula Uno

Mentre prosegue la lavorazione del film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula Uno, il cui titolo non è stato ancora svelato, ma a quanto pare dovrebbe chiamarsi Apex, spunta la data del lancio del trailer ufficiale. Secondo l'insider Daniel Richtman un promo del film verrà lanciato domenica. Guarda caso, in concomitanza con il Gran Premio di Gran Bretagna.

Curioso che un trailer del progetto, che si preannuncia uno dei film più costosi di sempre con un budget di oltre 300 milioni, arrivi a sorpresa quando del film si conoscono ancora pochissimi dettagli.

Solo pochi giorni fa è stata annunciata la data di uscita della pellicola diretta da Joseph Kosinski che dovrebbe arrivare nei cinema americani il 27 giugno 2025 con la distribuzione di Warner Bros.

Che cosa sappiamo finora del film con Brad Pitt

Anticipato da una serie di foto che vedono Brad Pitt e il collega Damson Idris con indosso le tute da piloti rubate a Silverstone lo scorso anno, il misterioso film ambientato nel mondo della Formula Uno si preannuncia un progetto molto ambizioso. Ad affiancare Brad Pitt nei panni di un anziano pilota ormai ritiratosi dalle corse che viene richiamato in pista per fare da mentore a una giovane stella, troviamo Damson Idris, Kerry Condon e Tobias Menzies.

I continui ritardi avrebbero fatto lievitare il budget a oltre 300 milioni, ma il progetto si preannuncia spettacolare e ricco di scene d'azione e corse automobilistiche riprese con tecnologie all'avanguardia che faranno vivere allo spettatore l'emozione di partecipare alle gare come se fosse lui stesso sull'automobile. Restiamo in attesa di capire se il trailer confermerà le aspettative altissime sul progetto rivelandoci, inoltre, qualche dettaglio in più sulla trama.