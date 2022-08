Brad Pitt, la co-star di Bullet Train rivela: "Le sue ciocche bionde mi hanno distratto durante le riprese"

Secondo Brian Tyree Henry, la principale fonte di distrazione sul set di Bullet Train è stato il suo co-protagonista Brad Pitt: a quanto pare, le ciocche bionde della star lo hanno messo in difficoltà durante le riprese della pellicola e la sua reazione è più che comprensibile.

In molti hanno scelto Twitter per ammettere di aver "sbavato" davanti allo schermo durante la scena a rallentatore in cui Pitt sfoggia i suoi lunghi capelli biondi, ma a quanto pare lo stesso Tyree Henry è riuscito a malapena a contenersi durante le riprese di quella sequenza in particolare.

Durante un'intervista esclusiva con Comic Book, Brian ha spiegato che vedere i capelli "semplicemente perfetti" di Pitt gli ha quasi fatto venire voglia di prendere l'attore a pugni in faccia: "I capelli di Brad Pitt sono una distrazione continua, quell'uomo è davvero, davvero fastidioso. Nella parte finale del film, dopo che il personaggio di Aaron ha sfondato il vetro del treno, ero così impegnato a perdermi in questi bei capelli biondo grano che mi sono dimenticato alcune battute."

"E come se fosse così bravo nel controllo dei suoi capelli, da sapere esattamente quando muovere la testa per farli apparire al meglio. Mi ha fatto venire voglia di prenderlo a pugni in faccia ancora di più. Dovete sapere che i suoi capelli sono come un altro personaggio nel film", ha concluso Brian Tyree Henry.