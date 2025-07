Brad Pitt, baffi, lecca lecca e parrucca improbabile, di nuovo nei panni di Cliff Booth: prime foto dal set

Hanno preso ufficialmente il via le riprese dello spinoff The Adventures of Cliff Booth, Brad Pitt torna a indossare i panni dell'eccentrico stuntman... con qualche piccolo cambiamento nel look.

Cliff Booth è tornato. Brad Pitt torna a calarsi nei panni dello stuntman dal passato oscuro nelle prime foto dal set di The Adventures of Cliff Booth, spinoff del cult di Quentin Tarantino C'era una volta a... Hollywood che David Fincher dirige per Netflix. Il look sfoggiato dal divo è coerente con quanto mostrato in precedenza, a eccezione di un paio di baffoni e un'improbabile parrucca bionda che Pitt sfoggia con nonchalance.

Ambientato negli anni '70, cinque anni dopo gli eventi di C'era una volta a... Hollywood, lo spinoff su Cliff Booth seguirà le gesta del compare di Rick Dalton che adesso si è riciclato come faccendiere per gli studios di Hollywood. Nel cast troviamo anche Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan e JB Tadena. Mistero sul possibile ritorno di Leonardo DiCaprio, a cui Netflix avrebbe fatto un'offerta milionaria per un cameo nei panni di Rick Dalton.

Le prime foto dal set diffuse da Just Jared mostrano Cliff Booth con una camicia gialla simile a quella sfoggiata nel film di Quentin Tarantino del 2019, mentre i baffi e i capelli vistosamente posticci rappresentano una novità così come il lecca lecca che l'attore sfoggia durante l'intero ciak.

Cosa cambierà nello spinoff di David Fincher rispetto all'originale?

Difficile formulare ipotesi certe vista la segretezza che avvolge la lavorazione dello spinoff firmato da Quentin Tarantino, ma è prevedibile che David Fincher infonderà il suo stile nelle nuove avventure del personaggio di Brad Pitt dando una svolta più dark e meno giocosa.

Nelle prime foto vediamo Cliff Booth in giro di notte per le strade di Los Angeles, di fronte al New Beverly Cinema, sala cinematografica di proprietà dello stesso Tarantino, probabilmente intento a risolvere situazioni problematiche per conto dei dirigenti degli studios. Mentre il film originale ruota principalmente attorno alle difficoltà di Rick Dalton, star del piccolo schermo in declino, e al calo della richiesta di Cliff come stuntman nella Hollywood degli anni '60, lo spinoff potrebbe offrire uno sguardo più ambiguo sull'industria cinematografica degli anni '70 e sui suoi retroscena.

Essendo prodotto su Netflix, il film potrebbe anche essere soggetto a un contratto di distribuzione diretta in streaming, ma i fan tifano per un'adeguata uscita cinematografica, visto l'hype che circonda il progetto.