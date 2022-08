Brad Pitt ha un "atteggiamento positivo" nei confronti della "triste situazione legale" con Angelina Jolie

Brad Pitt ha deciso di mantenere un "atteggiamento positivo" nonostante le recenti controversi relative al rapporto dell'FBI sul litigio violento con Angelina Jolie che avrebbe avuto luogo nel 2016 a bordo di un jet privato in presenza dei loro sei figli.

Nel numero di questa settimana della rivista People, una fonte vicina a Pitt ha affermato che l'attore 58enne spera raggiungere presto una posizione più soddisfacente e pacifica con i suoi figli per quanto concerne la battaglia per l'affidamento in corso con la Jolie.

I due attori, che sono stati dichiarati legalmente single nel 2019, condividono Maddox, 21, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16 e le gemelle Vivienne e Knox di 14 anni. "E' stata una situazione triste per tanti anni", ha affermato la fonte. "Da quando Angelina ha chiesto il divorzio, Brad si è concentrato sull'avere il miglior rapporto possibile con i suoi figli."

"È stato molto difficile per lui. Molte volte, ci sono stati lunghi intervalli in cui non vedeva affatto i suoi bambini. Gli mancano molto quando non li vede", ha concluso la fonte vicina a Brad Pitt. "Ma ha ancora un atteggiamento positivo nei confronti dell'intera situazione. Crede che ci sarà un momento in cui avrà di nuovo un ottimo rapporto con i suoi figli".