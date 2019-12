Brad Pitt ed Anthony Hopkins si confessano tra alcolismo e lacrime

Brad Pitt ed Anthony Hopkins ci confessano in una conversazione in cui parlano di alcolismo e lacrime.

Brad Pitt ed Anthony Hopkins si confessano in un'intervista a USA Today in cui parlano di alcolismo e lacrime. Nel corso della conversazione, Brad Pitt ammette di non essere un tipo che piange facilmente, ma anche Hopkins non si lascia pregare nello svelare qualche piccolo segreto sulla sua persona.

"Sono famoso per non piangere" svela il 55enne Brad Pitt. "Non piango da vent'anni, ma oggi mi ritrovo a commuovermi di più per i miei figli, per gli amici, per le notizie che leggo. Credo che sia un buon segno. Non so dove mi porterà, ma mi pare un buon segno."

L'81enne Hopkins, invece piange anche "a veder cadere un cappello, tutto mi commuove". Rivolto a Pitt aggiunge: "Diventando vecchio, ti renderai conto che vuoi piangere. Non riguarda più il dolore, ma la gloria della vita".

Venezia 2019: un sorridente Brad Pitt al photocall di Ad Astra

Le due star hanno anche discusso dei loro problemi con l'alcolismo e della lotta per superare la dipendenza. Brad Pitt ricorda quando Hopkins gli ha detto di essersi liberato della sostanza all'epoca di Vi presento Joe Black. A settembre, il divo biondo ha svelato al New York Times di aver smesso di bere e di aver iniziato a frequentare regolarmente gli alcolisti anonimi.

Anthony Hopkins confessa: "Ci rifletto su e penso 'Che grande benedizione che ho avuto a smettere, era così doloroso. Ho fatto delle cose brutte, ma era per una ragione, in un certo senso. E' strano guardare indietro e pensare 'Dio, ho fatto davvero quelle cose? Ma una voce interiore mi dice 'Ora è finita, vai avanti'".

Brad Pitt concorda col collega sull'attitudine di affrontare i propri errori, cosa che la società non ci invita a fare a sufficienza: "Viviamo in un'epoca in cui tutti sono pronti a giudicare. Abbiamo sempre dato grande importanza agli errori. Ma la mossa successiva, dopo aver riconosciuto l'errore, è ciò che ti definisce come persona. Tutti facciamo degli errori. Ma quale è il passo successivo? La cultura non ce lo indica, ma questa è la parte più importante."

Friends, Brad Pitt svela di aver avuto qualche problema sul set della serie