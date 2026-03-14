Boundless stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller della Sezione Q

Questa sera, sabato 14 marzo, alle 21:20, Rai 4 propone in prima visione il thriller Boundless, diretto dal regista danese Ole Christian Madsen. Il film, uscito nel 2024, riporta sullo schermo le atmosfere cupe e affascinanti del Nordic Noir, tra indagini irrisolte, sette misteriose e segreti sepolti nel passato. La pellicola è un nuovo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi best-seller dello scrittore Jussi Adler-Olsen, dedicati alla celebre Sezione Q, l'unità speciale della polizia danese che indaga sui casi irrisolti.

La trama di Boundless

Il detective Carl Mørck, protagonista delle indagini della Sezione Q, si trova costretto a riaprire un caso del passato dopo un evento drammatico. Un suo ex collega si suicida, ma prima di morire gli lascia una richiesta d'aiuto su un'indagine mai davvero chiarita. Carl decide quindi di recarsi sull'isola di Bornholm, dove anni prima una giovane donna era morta in quello che era stato classificato come un semplice incidente stradale.

Insieme ai colleghi Rose e Assad, il detective inizia a scavare nel passato. Presto emerge una verità molto più inquietante: il caso sembra collegato a una setta esoterica legata al culto del sole e alla misteriosa scomparsa di diverse donne. Mentre l'indagine si fa sempre più pericolosa, Rose dovrà confrontarsi con traumi personali mai risolti, mentre Carl si troverà intrappolato in un intricato labirinto di segreti e ossessioni.

Boundless: Ulrich Thomsen e Afshin Firouzi

Il cast del film

Il film segna il ritorno dei protagonisti della nuova fase cinematografica della saga della Sezione Q:

Ulrich Thomsen interpreta il tormentato detective Carl Mørck

interpreta il tormentato detective Sofie Torp è la determinata collega Rose

è la determinata collega Afshin Firouzi veste i panni del fidato assistente Assad

veste i panni del fidato assistente Joachim Fjelstrup interpreta Atu

interpreta Hedda Stiernstedt è Pirjo

Joachim Fjelstrup

Curiosità del film di stasera 14 marzo: Boundless è tratto dal romanzo La promessa

Boundless è l'adattamento cinematografico del romanzo La promessa, pubblicato nel 2014 e sesto capitolo della serie di grande successo scritta da Jussi Adler-Olsen. I libri dedicati alla Sezione Q hanno venduto milioni di copie nel mondo e hanno già dato vita a numerosi film di successo in Danimarca.

Sofie Torp, Ulrich Thomsen e Afshin Firouzi

Il nuovo ciclo cinematografico della saga

Il film rappresenta il secondo capitolo della nuova fase cinematografica - il primo L'effetto farfalla è stato già trasmesso da Rai 4 - della saga con protagonista Ulrich Thomsen, dopo The Marco Effect. Questa nuova produzione segna un cambio rispetto ai primi film della serie, che vedevano come protagonista l'attore Nikolaj Lie Kaas nel ruolo del detective Carl Mørck.

Le suggestive location tra Danimarca e Nord Europa

Gran parte delle riprese si è svolta sull'isola di Bornholm, uno dei luoghi più suggestivi della Danimarca, famosa per i suoi paesaggi selvaggi e l'atmosfera isolata. Il film è stato girato anche tra Germania e Lettonia, contribuendo a creare l'estetica fredda e inquietante tipica dei thriller nordici.