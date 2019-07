Bottle Cap Challenge: Jason Statham e John Mayer sconfitti da Donnie Yen

Donnie Yen ha postato il video definitivo in cui partecipa alla #BottleCapChallenge bendato, superando Jason Statham e John Mayer.

In questi giorni sta attirando le attenzioni di molti vip la Bottle Cap Challenge, lanciata in rete il 25 giugno dall'istruttore di Taekwondo Farabi Davletchin. I social si sa, sono spesso arena delle sfide più diverse tra personaggi famosi.

Questa moda è esplosa dopo i video del cantante John Mayer e l'attore Jason Statham. In particolare, il video di Jason Statham è diventato virale in pochi giorni. In cosa consiste la sfida? Basta stappare una bottiglia con un calcio rotante. Semplice a dirsi, molto più difficile a farsi. Nonostante i buoni tentativi dei personaggi sopra citati, la sfida ha il suo vincitore: si tratta dell'attore di Hong Kong Donnie Yen che, con una benda sugli occhi è riuscito a stappare la bottiglia con un calcio a dir poco perfetto. Un gesto compiuto con grande scioltezza e disinvoltura,che gli ha permesso di battere i suoi avversari. Di seguito i video delle tre star durante l'esecuzione della loro Bottle Cap Challenge!

Donnie Yen sarà protagonista de Ip Man 4, pellicola di arti marziali basata sulla vita del maestro Wing Chun Yip Man. Il quarto capitolo della saga, diretto da Wilson Yip, racconta dell'incontro tra Ip Man e Bruce Lee a San Francisco (Stati Uniti), luogo in cui il suo allievo ha aperto una scuola di Win Chun sconvolgendo la comunità locale di arti marziali. Oltre a Donnie Yen e Danny Chan Kwok-kwan, la pellicola prevede la partecipazione di Kent Cheng, Nicola Stuart-Hill e Chris Collins. L'uscita del film nelle sale è prevista per dicembre 2019.