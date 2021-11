Boston Strangler: Carrie Coon, Alessandro Nivola e Chris Cooper nel cast del film

Carrie Coon, Alessandro Nivola e Chris Cooper sono entrati a far parte del cast di Boston Strangler, il film che sarà scritto e diretto da Matt Ruskin.

Il progetto sarà prodotto da un team che comprende anche Ridley Scott, Kevin Walsh e Michael Pruss di Scott Free, in collaborazione con Tom Ackerley e Josey McNamara di LuckyChap Entertainment.

Le riprese di Boston Strangler, che avrà come star Keira Knightley, inizieranno nel mese di dicembre nella città di Boston.

Al centro della trama ci sarà la vera storia di Loretta McLaughlin, la prima giornalista che ha notato i punti in comune tra gli omicidi avvenuti in città e ha riportato la notizia dello Strangolatore. Insieme alla collega Jean Cole ha sfidato il sessismo dell'inizio degli anni '60 per pubblicare le notizie sul serial killer e mantenere informate le donne. Loretta ha rischiato molto, facendo inoltre emergere la corruzione e mettendo in dubbio la vera identità del killer.

Carrie Coon è attualmente protagonista nelle sale con il film Ghostbusters: Legacy, Alessandro Nivola ha fatto parte del cast di I molti santi del New Jersey, mentre Chris Cooper ha recitato nella serie Homecoming.

Per ora la produzione non ha rivelato i dettagli dei personaggi affidati ai tre attori.