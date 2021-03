Bosch: Titus Welliver star dello spinoff realizzato per IMDB TV

Bosch, la serie prodotta da Amazon Studios, ha dato vita a uno spinoff la cui produzione è stata annunciata da IMDB TV e avrà nel proprio cast Titus Welliver, Mimi Rogers e Madison Lintz.

Il nuovo show riporterà quindi sugli schermi i personaggi creati dallo scrittore Michael Connelly, coinvolto anche come produttore.

Nella nuova serie il detective Harry Bosch, interpretato da Titus Welliver, affronterà un nuovo capitolo della sua carriera, ritrovandosi a lavorare con la sua ex nemica, l'avvocato Honey "Money" Chandler (Mimi Rogers), con cui deve collaborare pur di compiere giustizia.

Il protagonista, dopo l'annuncio della produzione dello spinoff, ha dichiarato: "Poter avere l'opportunità di raccontare ancora più storie di Harry Bosch è un immenso dono". Welliver ha ammesso di aver colto al volo, senza alcuna esitazione, la proposta di ritornare sul set.

Titus ha voluto aggiungere: "A tutti i fan di Bosch, grazie per il vostro incredibile sostegno e per tutti questi anni durante i quali ci avete seguito. Posso promettervi che la storia migliorerà ancora!".

Lo scrittore Michael Connelly sarà produttore dello spinoff in collaborazione con Welliver, Eric Overmyer, Tom Bernardo, Henrik Bastin, Pieter Jan Brugge, e Zetna Fuentes, che sarà regista del pilot dello spinoff.