Bosch 6: il trailer della serie Amazon Prime Video con Titus Welliver

Bosch 6, di cui è stato condiviso il nuovo trailer, sarà disponibile a partire dal 17 Aprile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Nel filmato si introduce il nuovo mistero su cui dovrà indagare Bosch dopo la morte di un medico e poi ancora, come ormai abitudine, molti momenti all'insegna della tensione, che comprendono anche un potenziale attacco terroristico, problemi in famiglia, scontri fisici e amicizia.

Basata sui romanzi best seller scritti da Michael Connelly, la serie è composta da episodi della durata di un'ora e conta nel cast Titus Welliver (Lost) nei panni del Detective della Omicidi Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del Detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nei panni della Tenente Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) nel ruolo di Maddie Bosch e Lance Reddick (John Wick: Chapter 3 - Parabellum) nel ruolo del Capo Irvin Irving.

Nei dieci episodi della sesta stagione, dopo che un fisico medico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare, Bosch si ritrova al centro di un complesso caso tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles - la città a cui ha giurato servizio e protezione.

Bosch è prodotta da Fabrik Entertainment e Red Arrow Studios company. Come annunciato già in precedenza, Bosch è anche stata rinnovata per una settima e ultima stagione.

La serie è stata sviluppata per la TV da Eric Overmyer (Treme, The Wire, Homicide: Life on the Streets) ed è prodotta da Welliver, Pieter Jan Brugge (Heat, The Insider, The Clearing), Bastin (The 100 Code, American Odyssey, The Comedians), Connelly, Overmyer, Daniel Pyne (Backstabbing For Beginners, Fracture, The Manchurian Candidate), James Baker e Bo Stehmeier.