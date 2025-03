Carlo Verdone ricorda Eleonora Giorgi: "Un grande e coraggioso esempio in questo anno spietato"

Pochi momenti dopo l'annuncio della morte di Eleonora Giorgi, che ci ha lasciato a 71 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas, è arrivato anche il ricordo commosso di Carlo Verdone.

Giorgi aveva infatti interpretato il personaggio di Nadia Vandelli, centrale in Borotalco, film che consacrò Verdone nel panorama del cinema italiano dopo che i primi due lungometraggi ricalcavano una struttura a episodi.

Diversi anni dopo, le strade dell'attrice e quelle del regista e attore romano si incroceranno nuovamente in Compagni di scuola, tra i film più apprezzati in assoluto della filmografia di Verdone.

Il sentito omaggio di Carlo Verdone a Eleonora Giorgi

Borotalco: una scena del film

"Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato", ha esordito il regista nel suo messaggio pubblicato sui suoi canali social.

Eleonora Giorgi e il nipote Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro

Verdone ha quindi aggiunto: "Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande,grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio".

"È stato il più bel ruolo della mia carriera e uno dei personaggi femminili più riusciti del cinema italiano", aveva dichiarato Giorgi tempo fa. "Io ero all'apice della carriera, Carlo aveva avuto uno straordinario successo con i suoi primi film Un sacco bello e Bianco Rosso e Verdone. Avevo un desiderio folle di lavorare con Verdone e lanciai un appello che lui raccolse".