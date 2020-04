Borg McEnroe: stasera su Rai3 il film con Shia LaBeouf

Va in onda stasera su Rai3, alle 21:20, in prima visione RAI, il film Borg McEnroe, diretto nel 2017 da Janus Metz, su una delle più grandi rivalità della storia dello sport.

Va in onda stasera su Rai3, alle ore 21:20, Borg McEnroe, il film diretto nel 2017 da Janus, con protagonisti Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf, su una delle più grandi rivalità nella storia dello sport: quella tra tra i campioni di tennis Björn Borg e John McEnroe.

1980: il tennista svedese Björn Borg (Sverrir Gudnason), vincitore di quattro finali consecutive di Wimbledon, si appresta a difendere il proprio titolo di campione contro l'americano John McEnroe (Shia LaBeouf), nuova promessa del loro ambito sportivo. A prima vista sembra che si tratterà di un duello tra personalità diverse: Borg è noto per la sua imperturbabilità, mentre McEnroe ha la cattiva fama di prendersela con tutto e tutti. Ma le apparenze possono ingannare, e Björn deve fare i conti con i propri demoni interiori se vuole vincere quella partita, la prima dove anche lui pensa di non essere per forza all'altezza della sfida... Focus su una delle più grandi rivalità della storia dello sport culminata con la finale di Wimbledon del 1980.