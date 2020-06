Borg McEnroe: i figli di John McEnroe si divertono a rivedere i video delle sue sfuriate

Molte delle sfuriate e delle lamentele di John McEnroe, presenti anche in molte scene di Borg McEnroe, erano assolutamente reali. I figli di McEnroe hanno un passatempo molto particolare: quello di rivedere i video in cui il padre perde le staffe.

I figli di McEnroe adorano guardare clip per ore ed ore ridendo mentre il padre si infuria, maledice l'arbitro o distrugge le racchette nel bel mezzo di una partita.

Il vero figlio maschio di Björn Borg, Leo Borg, invece interpreta il giovane Björn nella pellicola diretta da Janus Metz.

Nella vita reale Björn Borg e John McEnroe si sono affrontati in 14 partite ufficiali, vincendone 7 ciascuno. La partita di Wimbledon del 1980 rappresentata in Borg McEnroe è stata l'unica volta in cui Borg ha battuto McEnroe in una finale del Grande Slam.

Gran parte delle riprese del film, oltre a Praga e Londra, sono effettuate nella cittadina di Södertälje dove Borg è cresciuto ed ha iniziato a giocare a tennis. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche svedesi a partire dal 6 settembre 2017, mentre il giorno seguente è stata presentata al Toronto International Film Festival.