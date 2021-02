Borderlands: Jamie Lee Curtis nel cast del film tratto dal videogioco

Jamie Lee Curtis è entrata a far parte del cast di Borderlands, il nuovo film tratto dal popolare videogioco che verrà diretto da Eli Roth. Il progetto sarà scritto da Craig Mazin e i produttori hanno già annunciato i dettagli del personaggio affidato all'attrice.

Cena con delitto - Knives Out: Jamie Lee Curtis durante una scena del film

In Borderlands l'attrice Jamie Lee Curtis avrà la parte di Tannis, personaggio ispirato alla Dottoressa Patricia Tannis, che lavora come archeologa sul pianeta Pandora e la cui esperienza potrebbe aiutare a ritrovare una misteriosa cassaforte al cui interno ci sono dei preziosi oggetti legati ad una tecnologia aliena. Tannis, inoltre, ha avuto delle esperienze in passato con Lilith.

Il regista Eli Roth ha dichiarato: "Lavorare con l'iconica Jamie Lee Curtis è stato da tempo un mio sogno, quindi sono eccitato per il fatto che possa portare il suo umorismo, il suo calore e la brillantezza al ruolo di Tannis".

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Pictures Group, ha aggiunto: "Jamie è unica e nei suoi personaggi ci sono profondità e gravitas, ma sono inoltre in grado di intrattenere, domina lo schermo. A questo punto Jamie è per noi come un membro della famiglia".

Il film tratto da Borderlands verrà diretto da Eli Roth per Lionsgate. L'adattamento porterà quindi sul grande schermo il popolare franchise che ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita nel 2012 a un secondo capitolo della storia, mentre il terzo è stato messo in vendita solo a settembre 2019.

Lilith, la protagonista interpretata da Cate Blanchett, nel franchise è una Sirena e possiede poteri sovrannaturali che comprendono la telecinesi, la possibilità di lanciare fuoco e di teletrasportarsi. Il personaggio ha inoltre il ruolo di mentore e guida, dando indicazioni ai giocatori e inviandoli in vari pianeti per andare alla caccia di tesori nascosti e dei Gemelli Calypso.